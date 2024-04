Bitte aktivieren Sie Javascript

In der Nacht auf Montag sollen die beiden Verdächtigen in ein Fahrradgeschäft in Satteldorf eingebrochen sein und die Räder gestohlen haben. Im Laufe der Ermittlungen wurde dann die Fahndung nach den Männern eingeleitet und am frühen Dienstagmorgen konnten sie festgenommen werden.

PM 1