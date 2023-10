Aktuell Land

Für ein Spiel: Innenraumverbot für Sandhausens Imhof

Sportdirektor Matthias Imhof vom SV Sandhausen ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen unsportlichen Verhaltens gegenüber dem Schiedsrichterteam mit einem Innenraumverbot für ein Spiel belegt worden. Das teilte der DFB am Donnerstag mit. Imhof hatte am vergangenen Freitag im Drittliga-Spiel gegen den SSV Ulm (1:2) nach Abpfiff die Rote Karte gesehen. Der Verein stimmte dem Urteil zu, es ist somit rechtskräftig. Der SVS trifft am Samstag auf den Aufsteiger SpVgg Unterhaching.