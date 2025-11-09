Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Fünf Verletzte nach Zusammenstoß von Stadtbahn und Auto

Beim Abbiegen stoßen eine Stadtbahn und ein Auto zusammen. Fünf Menschen werden verletzt - zwei von ihnen schwer. Vieles ist noch unklar.

Bei einem Zusammenstoß einer Stadtbahn mit einem Auto sind in Stuttgart fünf Menschen verletzt worden. Zur Kollision kam es nach bisherigen Erkenntnissen, als das Auto nach links abbog, wie ein Polizeisprecher sagte. Alle fünf Insassen des Autos seien verletzt worden - zwei von ihnen schwer, die anderen drei leicht. Rettungskräfte brachten alle ins Krankenhaus. In der Stadtbahn U9 habe es keine Verletzten gegeben, hieß es. 

Die Aufräumarbeiten wurden am Abend abgeschlossen, die Stadtbahn fahre wieder. Weitere Informationen zum genauen Unfallhergang gab es zunächst nicht.

