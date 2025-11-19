Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Fünf Verletzte nach Unfall mit Linienbus

Eine Autofahrerin nimmt einem Linienbus in Plankstadt die Vorfahrt. Mehrere Fahrgäste verletzen sich - und die Verursacherin wird ausfallend.

Polizeifahrzeug
Eine Unfallfahrerin soll in Plankstadt einen Polizisten beleidigt haben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Eine Unfallfahrerin soll in Plankstadt einen Polizisten beleidigt haben. (Symbolbild)
Foto: Marijan Murat/DPA

Nach dem Unfall mit einem Linienbus in Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) muss sich eine Autofahrerin nicht nur für fahrlässige Körperverletzung, sondern auch wegen Beleidigung verantworten. Die 46-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin habe einen Polizisten beleidigt, teilte die Polizei mit. Die Frau habe am Dienstag einem Linienbus die Vorfahrt genommen, sodass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Fünf Fahrgäste verletzten sich leicht, darunter ein vierjähriges Mädchen. Das Kind kam mit seiner Mutter in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin habe sich wenig einsichtig gezeigt und sei gegen einen der eingesetzten Beamten ausfällig geworden, so die Polizei.

© dpa-infocom, dpa:251119-930-313047/1