Fünf Verletzte nach Unfall mit Linienbus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Unfall mit einem Linienbus in Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) muss sich eine Autofahrerin nicht nur für fahrlässige Körperverletzung, sondern auch wegen Beleidigung verantworten. Die 46-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin habe einen Polizisten beleidigt, teilte die Polizei mit. Die Frau habe am Dienstag einem Linienbus die Vorfahrt genommen, sodass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Fünf Fahrgäste verletzten sich leicht, darunter ein vierjähriges Mädchen. Das Kind kam mit seiner Mutter in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin habe sich wenig einsichtig gezeigt und sei gegen einen der eingesetzten Beamten ausfällig geworden, so die Polizei.