Fünf Verletzte bei Frontalkollision auf Landstraße

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einer Frontalkollision zweier Autos auf einer Landstraße bei Neuenburg am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind fünf Menschen verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge geriet ein 66-Jähriger mit seinem Auto in einer Kurve auf die Gegenspur, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß der Wagen demnach frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Im Auto des 66-Jährigen saßen insgesamt drei Menschen, im anderen Auto zwei. Sie wurden laut Polizei alle mittelschwer bis schwer verletzt. Einer von ihnen wurde mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Die Straße wurde vorerst für die Bergungsarbeiten gesperrt. Zur Unfallursache wird ermittelt.