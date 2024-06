Aktuell Land

Fünf Menschen nach Diebstahl von Uhren und Geld festgenommen

Nach dem Diebstahl von Uhren und Bargeld im Wert von mehreren Hunderttausend Euro in Landkreis München sind fünf Menschen festgenommen worden. Die Polizei war am Sonntag zunächst von vier Tatverdächtigen ausgegangen, am Montag dann von fünf. Die Verdächtigen konnten nach ihrer Flucht von der Verkehrspolizei auf der Bundesstraße 19 in Baden-Württemberg gestellt werden, wie die Polizei München bekannt gab.