Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Heidelberg sind fünf Menschen verletzt worden. Das Feuer brach in der Nacht aus bislang ungeklärter Ursache in einem Zimmer aus, wie die Polizei mitteilte. Fünf Menschen klagten im Anschluss über Atemwegsbeschwerden. Die Feuerwehr löschte den Brand.