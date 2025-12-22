Fünf Kinder nach Verdacht auf Kohlenmonoxid im Krankenhaus

Vier der Kinder kamen nach dem Vorfall in Weilheim mit Rettungswagen ins Krankenhaus, ein weiteres Kind wurde von einem Hubschrauber geflogen. (Symbolbild)

Fünf Kinder sind mit Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftungen in Weilheim (Landkreis Waldshut) ins Krankenhaus gekommen. Ursache könnten Polizeiangaben zufolge alternative Heizgeräte gewesen sein, die in der Wohnung, in der die Kinder lebten, aufgestellt worden waren. Demnach war zuvor die Zentralheizung ausgefallen.

Eines der Kinder im Alter zwischen vier und zwölf Jahren sei in der Nacht zum Sonntag per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Ob die Kinder das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen konnten, konnte ein Polizeisprecher am Montag nicht sagen.

Die Polizei habe die Heizgeräte sichergestellt. Um welche Geräte es sich genau handelte und wer sie aufgestellt hatte, war laut dem Sprecher zunächst unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas. Das Gas entsteht bei unvollständiger Verbrennung etwa von organischem Material wie Holz, Kohle und Benzin. Es wirkt in höheren Konzentrationen als starkes Atemgift und kann tödlich sein.