Fünf Highlights zum Herbstwandern im Land

REUTLINGEN. Die Wochenenden im Herbst eignen sich gut für Wanderausflüge. Innerhalb von weniger als zwei Stunden Fahrtzeit von Reutlingen aus finden sich bizarre Felsformationen, romantische Täler und historische Burgruinen. Hier sind fünf davon:

1. Monbachtal

Das Monbachtal bei Bad Liebenzell. Foto: Martin Zimmermann

Das wildromantische Monbachtal im Schwarzwald ist ein landschaftliches Kleinod ersten Ranges. Es liegt etwa zwei Kilometer außerhalb der Bäderstadt Bad Liebenzell. Die Monbachschlucht wurde 1901 erschlossen und ist Teil des Schwarzwald Ostweges. Selbst im Hochsommer herrscht hier ein kühles und feuchtes Klima. Der 10,3 Kilometer lange Rundwanderweg von Bad Liebenzell aus hat etwa 250 Höhenmeter und ist in knapp drei Stunden zu schaffen. Der Rückweg führt durch Monakam zurück nach Bad Liebenzell.

2. Rund um Haigerloch

Blick auf Haigerloch vom Wanderweg aus. Foto: Martin Zimmermann

Die Zollernstadt Haigerloch liegt im Talkessel des Eyachtales umgeben von zahlreichen Felsen. Entlang dieser Felsen kann man die Stadt in einer 8,2 Kilometer langen dreistündigen Wanderung umrunden. Ausgangspunkt ist der Parkplatz unterhalb des Schlossfelsens, in dem auch das Atomkellermuseum ist. Von hier aus geht man die Treppen zum Schloss hinauf und folgt dann der Markierung für den Rundwanderweg. Auf dem Weg bieten sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie der Schlosshof, die Schlosskirche, der Römerturm und der jüdische Friedhof. Tipp: Gegen eine Sonderöffnungsgebühr von 20 Euro öffnet die Stadt Haigerloch den Atomkeller und das Kunstmuseum für Gruppen auch dann, wenn die Museen eigentlich geschlossen sind.

3. Rund um Blaubeuren

Der Küssende-Sau-Felsen bei Blaubeuren. Foto: Martin Zimmermann

Rund um Blaubeuren gibt es zahlreiche Wanderungen, bei denen Sehenswürdigkeiten wie der Küssende-Sau-Felsen, der Blautopf oder das Urgeschichtliche Museum Urmu besichtigt werden können. Ein Version führt auf 6,8 Kilometer den steilen Pfad von der Landstraße neben dem Blaubeurer Bahnhof hinauf zum Küssende-Sau-Felsen und anschließend über die Hochebene auf Treppen wieder hinunter zum Blautopf. Hierfür benötigen geübte Wanderer etwa zweieinviertel Stunden. Wer gerne etwas weiter wandert, kann auf dem Blaubeurer Felsenstieg den gesamten Talkessel auf 10,4 Kilometern umrunden und benötigt dafür etwa dreieinhalb Stunden.

4. Hegau-Vulkantour

Blick vom Hohenkrähen zum Hohentwiel Foto: Martin Zimmermann

Die Hegauer Vulkantour führt über 29 Kilometer mit 900 Meter von Engen nach Singen und führt über insgesamt fünf erloschene Vulkane mit Burgruinen. Wer sich die ganze Tour an einem Tag vornimmt, muss mindestens neun Stunden für das Wandern und ein bis zwei Stunden für die Besichtigungen der Burgruinen einrechnen. Wer kein Leistungssportler ist und sich eine solche Ausdauerleistung nicht zumuten will, für den empfiehlt es sich, die Tour in zwei Etappen aufzuteilen. Die Tour beginnt in Engen und führt zunächst zum Hohenhewen, wo es eine erste Burgruine zu besichtigen gilt. Von der nächsten Burgruine Hohenstoffeln, an der es auf der offiziellen Route zwar vorbei, aber nicht hinauf geht, ist nicht mehr viel zu sehen. Weiter geht es nach Weiterdingen zum Hegaukreuz, von wo aus man innerhalb von 20 Minuten den Mägdeberg erreicht. Dort stehen noch die Reste der Mägdeburg. Von hier kann man absteigen nach Mühlhausen und dort die Nacht verbringen. Am zweiten Tag führt die Strecke auf die beiden bekanntesten Hegau-Vulkane Hohenkrähen und Hohentwiel. Während der Hohenkrähen eine Burgruine ist, die nicht nur erwandert, sondern auch ein wenig erklettert werden muss, ist der Hohentwiel eine der weitläufigsten Festungsanlagen in Baden-Württemberg. Für die Besichtigung muss der Ruine auf der Bergspitze muss eine Eintrittskarte gekauft werden. Der Blick vom Turm über Singen und den Bodensee lohnt sich jedoch.

5. Rund um Nagold

Blick von der Hohennagold. Foto: Martin Zimmermann

Rund um Nagold gibt sind zahlreiche Wanderungen mit unterschiedlicher Länge und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden ausgeschildert. Die einfachste Variante führt auf knapp sechs Kilometern von der Innenstadt mit dem ehemaligen Landesgartenschaugelände hinauf zum Burgberg mit der Ruine Hohennagold, wo an jedem zweiten Sonntag der Aussichtsturm geöffnet und der Biergarten bewirtet ist. An vielen Sonntagen sind auch Konzerte von Blaskapellen und Chören. Wer es sportlich anspruchsvoller mag, kann sich auf dem Sieben-Berge-Weg auf 22,3 Kilometer eine Herausforderung mit schwerem Schwierigkeitsgrad suchen. Für diese Wegvariante benötigen geübte Wanderer knapp sechseinhalb Stunden.