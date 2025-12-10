Führungsloses Wutach nun wieder mit Bürgermeister

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach zwei Wochen der Unklarheit hat die Gemeinde Wutach übergangsweise einen neuen Bürgermeister. Thomas Kaiser, derzeitiger Bürgermeister von Häusern, übernimmt ab Januar das Amt von Alexander Pfliegensdörfer während dessen Elternzeit.

"Wir haben verschiedene Lösungen für die schwierige Situation in

Wutach geprüft und viele Gespräche geführt", sagte der Landrat des Landkreises Waldshut, Martin Kistler. "Wir sind froh, dass wir mit Thomas Kaiser einen kompetenten, besonnenen und beliebten Bürgermeister nach Wutach entsenden können. Wir sind ihm dankbar, dass er diese Aufgabe übernimmt."

Spannungen zwischen Pfliegensdörfer und Gemeinderat

Zuvor hatte in der südbadischen 1.200-Einwohner-Gemeinde Unklarheit geherrscht. Seit längerem gebe es Spannungen zwischen dem Gemeinderat und Pfliegensdörfer. Vor rund zwei Wochen verkündeten das Landratsamt und der Gemeinderat, Wutach sei seit 26. November ohne Führung. »Zunächst nimmt der Bürgermeister die ihm noch zustehende Gleitzeit und Urlaubstage wahr und wechselt anschließend in Elternzeit«, hieß es. Wie es weitergehe, sei unklar gewesen, da sich Pfliegensdörfer nicht geäußert habe.

Pfliegensdörfer selbst hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. So sei er etwa zu einem Übergabetermin vor einer Elternzeit nicht erschienen, weil er »wegen Krankheit arbeitsunfähig krankgeschrieben war«, teilte Pfliegensdörfer zuvor der Deutschen Presse-Agentur mit. Außerdem habe er eine fünfseitige Liste zu sämtlichen offenen Vorgängen mit Aktenzeichen und weiteren erforderlichen Schritten vorgelegt. Deren Empfang sei schriftlich bestätigt worden.