Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Führerloser Traktor rollt über Bahngleise

Die Handbremse löst sich – und plötzlich rollt ein Traktor ohne Fahrer los. Was dann passiert, sorgt für eine gesperrte Bahnstrecke.

Polizei - Symbolbild
Dee Bahnstrecke zwischen Schwäbisch Gmünd und Böbingen wurde gesperrt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Dee Bahnstrecke zwischen Schwäbisch Gmünd und Böbingen wurde gesperrt. (Symbolbild)
Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Ein führerloser Traktor ist bei Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) über Bahngleise gerollt und hat dabei die Oberleitung beschädigt. Die Bahnstrecke zwischen Schwäbisch Gmünd und Böbingen ist derzeit wegen der Bergungs- und Reparaturarbeiten gesperrt. 

An dem Traktor hatte sich die Handbremse gelöst, sodass er losrollte, wie die Polizei mitteilte. Der 65 Jahre alte Fahrer hatte ihn rund 300 Meter von den Gleisen entfernt abgestellt. Nach dem Kontakt mit der Oberleitung stürzte das Fahrzeug auf die Seite.

© dpa-infocom, dpa:250830-930-976293/1