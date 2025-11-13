Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Förster und Simic treffen bei KSC-Testspielsieg gegen Luzern

Der Karlsruher SC nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel gegen Luzern - und gewinnt dank eines Doppelschlags in der Schlussphase.

Karlsruher SC - Eintracht Braunschweig
Roko Simic traf im Test für den KSC. Foto: Uli Deck/DPA
Roko Simic traf im Test für den KSC.
Foto: Uli Deck/DPA

Dank später Tore hat der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC ein Testspiel gegen den FC Luzern aus der Schweiz gewonnen. Die Badener setzten sich mit 2:0 (0:0) durch. Die Torschützen waren Philipp Förster (78.) und Roko Simic (81.). 

Schon im ersten Durchgang waren die Gastgeber die gefährlichere Mannschaft. Jedoch verpassten sie es, eine ihrer guten Chancen zu verwerten. Nach der Länderspielpause empfängt der KSC die SV Elversberg zu einem Verfolgerduell im Kampf um den Aufstieg.

© dpa-infocom, dpa:251113-930-289393/1