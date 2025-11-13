Förster und Simic treffen bei KSC-Testspielsieg gegen Luzern

Bitte aktivieren Sie Javascript

Dank später Tore hat der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC ein Testspiel gegen den FC Luzern aus der Schweiz gewonnen. Die Badener setzten sich mit 2:0 (0:0) durch. Die Torschützen waren Philipp Förster (78.) und Roko Simic (81.).

Schon im ersten Durchgang waren die Gastgeber die gefährlichere Mannschaft. Jedoch verpassten sie es, eine ihrer guten Chancen zu verwerten. Nach der Länderspielpause empfängt der KSC die SV Elversberg zu einem Verfolgerduell im Kampf um den Aufstieg.