Explosionen in Schweizer Garage: Zwei Tote und elf Verletzte

Einsatzkräfte der Feuerwehr am Einsatzort nach einer Explosion in einer Tiefgarage und einem anschliessenden Brand in einem Hochhaus. In Nussbaumen kam es an diesem Donnerstagabend zu Explosionen und einem Brand. Mehrere Gebäude wurden evakuiert. Es wurden mehrere Personen verletzt, zwei Personen verstarben. Der Sachschaden ist erheblich.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei Explosionen und einem Brand in einer Hochhaus-Tiefgarage in der Schweiz sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Sie wurden in der Garage gefunden. Zudem gibt es elf Leichtverletzte. Nach ersten Erkenntnissen sei von einem Unfall auszugehen und nicht von einem Verbrechen, teilte die Polizei des Kantons Aargau am Freitag mit. Was die Explosionen am Donnerstagabend in einer Wohnanlage in Nussbaumen ausgelöst hatte, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Als Polizei, Feuerwehr und Rettung eintrafen, hatte sich bereits ein Brand über mehrere Stockwerke ausgebreitet. Mehr als 100 Bewohnerinnen und Bewohner von sechs Hochhäusern, die mit der Tiefgarage verbunden sind, wurden in Sicherheit gebracht. »In der Garage herrscht großes Chaos und immenser Sachschaden am Objekt und den abgestellten Fahrzeugen«, teilte die Polizei mit. Manche Bereiche seien nun einsturzgefährdet. Der Brand sei in der Nacht gelöscht worden.

Bei der Feuerbekämpfung wurden auch drei Helikopter eingesetzt. Nachdem sie durch Drohnen am Fliegen gehindert worden waren, rief die Polizei dazu auf, die kleinen Fluggeräte dringend auf den Boden zurückzuholen.

Polizei-Mitteilungen