Explosionen bei Hausbrand in Stuttgart – Zwei Verletzte

Bei einem Hausbrand in Stuttgart explodiert etwas. Zwei Menschen werden verletzt, eine Katze kann gerettet werden. Nun rätselt die Feuerwehr, wie die Flammen ausbrechen konnten.

Die Feurwehr hat einen Brand in Stuttgart-Hedelfingen gelöscht. Foto: Andreas Rosar/DPA
Nach mehreren mutmaßlichen Explosionen ist in Stuttgart ein Haus in Flammen aufgegangen. Das Gebäude habe beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand gestanden. Zwei Menschen seien vom Rettungsdienst behandelt und mindestens einer von ihnen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zudem wurde laut Polizei eine Katze aus den Flammen gerettet. Was das Feuer auslöste, blieb vorerst unklar. 

Nach Angaben der Feuerwehr waren beim Brand auch Explosionen zu hören. Das Feuer habe sich über mehrere Etagen ausgebreitet, es war am Morgen aber unter Kontrolle. 

Nachbar sei Bastler gewesen

Eine Nachbarin hatte Knallgeräusche gehört und den Notruf gewählt. Außerdem berichtete sie, ihr Nachbar hätte oft in der Nacht gebastelt. Woran genau, blieb unklar. Nach Angaben der Frau wurden die Explosionen unter einer Plane im Garten ausgelöst. Bei dem Brand habe sich zudem eine alte Dame aus dem Nachbarhaus in Sicherheit gebracht.

