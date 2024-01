Aktuell Land

Explosion in Stuttgarter Wohnhaus: Ursache weiter unklar

Die Ursache für eine Explosion in einem Stuttgarter Wohngebäude ist auch am Donnerstagmorgen noch unklar gewesen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des zuständigen Energieversorgers seien weiter auf der Suche nach einem Loch in der Gasleitung, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Feuerwehr und Energieversorger hatten nach der Explosion am Mittwoch im Umfeld des betroffenen Gebäudes eine erhöhte Gaskonzentration gemessen.