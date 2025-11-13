Explosion in Drogeriemarkt

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einem Drogeriemarkt in Rechberghausen (Kreis Göppingen) hat es eine kleinere Explosion gegeben. Auch Feuer sei ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Es hatte sich Rauch gebildet, der aus dem Gebäude drang. Das betroffene Wohn- und Geschäftshaus sei evakuiert worden. Menschen seien nach bisherigen Informationen nicht verletzt worden. Was den Brand und die Explosion auslöste, blieb vorerst unklar. Auch die Höhe des Schadens sei noch nicht bekannt. Die Feuerwehr war am frühen Mittag mit Löscharbeiten beschäftigt. Das Gebiet und die Zufahrtsstraßen wurden großräumig abgesperrt.