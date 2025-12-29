Explosion bei Feuerwerksvorbereitung – Mann am Auge verletzt

Bei den Vorbereitungen auf ein Feuerwerk ist ein Mann am Auge verletzt worden.

Bei den Vorbereitungen auf ein Silvesterfeuerwerk ist ein Mitarbeiter einer auf Pyrotechnik spezialisierten Firma am Auge verletzt worden. Der 38-Jährige hantierte in einer Lagerhalle in Frickingen nördlich des Bodensees mit einer Kugelbombe, die aus bislang unbekannten Gründen explodierte, wie die Polizei mitteilte.

Die Explosion der ersten Kugelbombe löste eine Kettenreaktion aus. Zunächst entflammte ein Karton, den Mitarbeiter der Firma ins Freie bringen und löschen konnten. Dabei entzündete sich jedoch eine weitere Kugelbombe, deren Funke den Balkon eines Hauses in Brand setzte. Anwohner konnten den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen.

Der Verletzte wurde in eine Augenklinik in Ulm eingeliefert. Ob das geplante Feuerwerk in Heiligenberg an Silvester stattfinden kann, war nicht bekannt.