Explosion an Kiosk in Pforzheim – Zeugen gesucht

An einem Kiosk in Pforzheim ist ein unbekannter Sprengkörper detoniert und hat einen geschätzten Schaden im hohen vierstelligen Bereich verursacht. Mehrere Menschen, die im Inneren des geschlossenen Geschäfts waren, seien unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Nach Angaben eines Sprechers hat die Explosion in der Nacht zu Freitag eine Fensterscheibe des Kiosks zerstört sowie ein daneben abgestelltes Auto beschädigt.

Glassplitter verteilten sich im Verkaufsraum und auf der Straße. Eine Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Die Polizei bat etwaige Zeugen um Hilfe. Um was für einen Sprengkörper es sich genau handelte und welches Motiv hier vorliegen könnte, blieb zunächst vollkommen unklar.