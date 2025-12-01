Explosion an Bahnhof: Zigarettenautomat zerstört

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Bahnhof in Zuzenhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Zigarettenautomat zerstört worden. Daraufhin musste der Bahnhof über Nacht gesperrt werden, wie die Bundespolizei mitteilte. Einer Sprecherin der Bundespolizei zufolge verspäteten sich mehrere Züge. Der Bahnhof sei im betroffenen Zeitraum allerdings nicht so stark frequentiert gewesen.

Am Sonntagabend sei es zu einer Detonation an einem Bahngleis gekommen. Wer dafür verantwortlich war, war laut Angaben zunächst unklar. Die Beamten der Bundespolizei fanden vor Ort den zerstörten Automaten vor. Trümmerteile des Automaten lagen den Angaben zufolge auch im Bereich der Bahngleise und beschädigten einen durchfahrenden Zug leicht. Der Zug konnte später weiterfahren.

Zudem fanden die Beamten eine Rolle mit einer unbekannten Substanz, für die der Entschärfungsdienst anrücken musste, wie es weiter hieß. Abseits vom Bahnhof wurde die Substanz entschärft. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zum Tathergang, Verdächtigen und der Substanz dauern an.