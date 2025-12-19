Explosion am Kiosk in Pforzheim – Täter auf der Flucht

An einem Kiosk in Pforzheim hat es eine Explosion gegeben. (Symbolbild)

An einem Kiosk in Pforzheim ist ein Sprengkörper detoniert – mehrere Menschen, die im Inneren des geschlossenen Geschäfts waren, blieben unverletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurden durch die Explosion in der Nacht zum Freitag eine Fensterscheibe des Kiosks zerstört sowie ein daneben abgestelltes Auto beschädigt. Glassplitter verteilten sich im Verkaufsraum und auf der Straße. Eine Fahndung nach dem Täter blieb zunächst ohne Erfolg.

Die Polizei bat etwaige Zeugen um Hilfe. Um was für einen Sprengkörper es sich genau handelte und welches Motiv vorliegen könnte, blieb zunächst vollkommen unklar.