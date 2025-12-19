Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Explosion am Kiosk in Pforzheim – Täter auf der Flucht

Ein Knall in der Nacht, kaputte Scheiben und ein beschädigtes Auto: Nach einer Explosion an einem Kiosk fehlt vom Täter jede Spur. Welche Fragen offen sind – und warum die Polizei auf Hinweise hofft.

Blaulicht
An einem Kiosk in Pforzheim ist ein Sprengkörper detoniert – mehrere Menschen, die im Inneren des geschlossenen Geschäfts waren, blieben unverletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurden durch die Explosion in der Nacht zum Freitag eine Fensterscheibe des Kiosks zerstört sowie ein daneben abgestelltes Auto beschädigt. Glassplitter verteilten sich im Verkaufsraum und auf der Straße. Eine Fahndung nach dem Täter blieb zunächst ohne Erfolg. 

Die Polizei bat etwaige Zeugen um Hilfe. Um was für einen Sprengkörper es sich genau handelte und welches Motiv vorliegen könnte, blieb zunächst vollkommen unklar.

