Experten: Zunehmenden Gesundheitsgefahren durch Hitzewellen

Ärzte, Politik und Meteorologen warnen wegen des Klimawandels vor zunehmenden Gesundheitsgefahren durch Hitzewellen in Baden-Württemberg. »Wir müssen uns auf die zunehmenden Hitzewellen vorbereiten und an besonders heißen Tagen Schutzmaßnahmen ergreifen«, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart.