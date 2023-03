Experiment von Stuttgarter Studierenden fliegt zur ISS

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Stuttgarter Projekt FARGO (Ferrofluid Application Research Goes Orbital) hatte sich beim Überflieger-2-Wettbewerb der Deutschen Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Luxembourg Space Agency (LSA) durchgesetzt. Auch drei weitere Teams von anderen Hochschulen waren ausgewählt worden.

Ferrofluide sind Flüssigkeiten, in denen magnetische Partikel vorhanden sind, die auf externe Magnetfelder reagieren. »Das Forschungsgebiet von Ferrofluiden in der Raumfahrt ist noch nicht verbreitet, deswegen liegt es an uns, das Ganze in Fahrt zu bringen«, sagte die Studentin Bahar Karahan. Der Vorteil für die Raumfahrt: Nach Angaben des Instituts für Raumfahrtsysteme der Uni verbringen Astronautinnen und Astronauten bis zu zwei Stunden am Tag mit Wartungsarbeiten. »Das ist zeit- und kostenintensiv. Um künftige Missionen zum Beispiel zum Mars zu realisieren, müssen Raumfahrzeuge möglichst wartungsfrei funktionieren«, zitierte die Uni den Projektbetreuer Manfred Ehresmann vom Institut für Raumfahrtsysteme der Universität Stuttgart.