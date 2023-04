Aktuell Land

Ex-Inspekteur: Keine Zweifel an Eignung des Nachfolgers

Der ehemalige Inspekteur der Polizei, Detlef Werner, hat im Untersuchungsausschuss um die sogenannte Polizei-Affäre die Berufung seines Nachfolgers verteidigt. »Es gab nie einen Anlass, daran zu zweifeln, dass er für höhere Aufgaben in der Polizei geeignet ist«, sagte Werner am Freitag im Landtag in Stuttgart. Er habe seinen Nachfolger, der inzwischen suspendiert ist, als besonnenen und ruhigen Kollegen wahrgenommen, der gut mit den Anforderungen an die Arbeit in einem Ministerium zurechtgekommen sei. »Es ging nie um charakterliche Mängel.« Er hatte nach eigenen Angaben über seinen Nachfolger im Auswahlverfahren eine dienstliche Beurteilung erstellt, in der er dem späteren Inspekteur eine außerordentliche Leistung attestiert hatte.