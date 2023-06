Ex-Basketballer Günther schließt Trainerposten in Ulm aus

Ulms Per Günther steht an der Seitenlinie.

Der 35-Jährige spielte von 2008 bis 2022 für Ulm und beendete vor einem Jahr seine aktive Karriere. In dieser Saison haben die Ulmer, die derzeit das Finale gegen die Telekom Baskets Bonn absolvieren, die Chance auf die erste Meisterschaft. »Aktuell hinterlässt die Situation allerdings schon ein komisches Gefühl bei mir. Wir waren ja öfter nah dran, aber die beste Chance auf den Titel gibt es ausgerechnet im Jahr eins nach meinem Karriereende. Das ist schon seltsam«, sagte der frühere Aufbauspieler. Nach zwei Spielen steht es in der Serie im Modus Best-of-five 1:1. Die Spiele drei und vier finden in der Arena in Neu-Ulm statt.

