Evobus: Kosten sparen und Rohbau nach Tschechien verlagern

Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck hat Veränderungen an den deutschen Standorten seiner Tochter Evobus angekündigt, um Kosten zu sparen. Das Unternehmen habe mit dem Gesamtbetriebsrat ein »Zukunftsbild zur langfristigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und der deutschen Standorte vereinbart«, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Gleichzeitig sollen bis Ende 2030 etwa 150 Millionen Euro in die Werke in Mannheim und Neu-Ulm investiert werden.