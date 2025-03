Europa-Park startet in neue Saison

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Europa-Park ist in die neue Saison gestartet. Besucherinnen und Besucher konnten bereits eine Woche vor dem offiziellen Start bei einem eintägigen Pre-Opening den Freizeitpark im südbadischen Rust besuchen. Warm eingepackt betraten sie am Samstagvormittag das Gelände.

In diesem Jahr feiert der Europa-Park seinen 50. Geburtstag. Im luxemburgischen Themenbereich gibt es ein neues interaktives Fahrgeschäft. In der Attraktion »Grand Prix EDventure« können Besucher die Maskottchen Ed und Edda auf einer Reise durch Europa begleiten. Die Attraktion stand beim Pre-Opening aber noch nicht zur Verfügung. Es werde noch gebaut, teilte der Park vorab mit.

In einer Halle bekommen Besucherinnen und Besucher einen Vorgeschmack auf den neuen Themenbereich Monaco, der im kommenden Jahr eröffnet werden soll. Es sind bereits Rennautos sowie eine britische Daimler-Limousine aus der fürstlichen Sammlung zu sehen.

Preise um rund fünf Prozent gestiegen

Die Preise in der neuen Saison steigen um rund fünf Prozent. Laut Internetseite kostet ein Standardticket nun mindestens 64,50 Euro, insbesondere in den Sommerwochen sind 73 Euro fällig. In der Sommersaison ist der Park ab 9.00 Uhr geöffnet. Am Park-Geburtstag 12. Juli und am 23. August soll die Anlage im Ortenaukreis jeweils bis Mitternacht offen bleiben. Der 1975 gegründete Park hat nach eigenen Angaben jährlich über sechs Millionen Besucherinnen und Besucher.