Europa-Park eröffnet Wintersaison: Erste Bilanz erwartet

Gut vier Wochen vor Weihnachten will der Europa-Park am Freitag (14.15 Uhr) im südbadischen Rust die Winterwochen einläuten. Gründer und Inhaber Roland Mack dürfte dabei auch einschätzen, wie Deutschlands größter Freizeitpark im laufenden Jahr abschneiden wird. Im vergangenen Jahr waren mehr als sechs Millionen Menschen in die Anlage mit Achterbahnen und anderen Attraktionen im Ortenaukreis gekommen - das war ein Rekord.

Unvorhergesehene Ereignisse brachten dem Park im Sommer in die Schlagzeilen. Im Juni beschädigte ein Großbrand die Traditionsfahrgeschäfte »Alpenexpress «Enzian»« und »Tiroler Wildwasserbahn«. Zwei Feuerwehrleute wurden beim Einsatz leicht verletzt. Im August verletzten sich dann nach Polizeiangaben fünf Artisten und zwei Besucher, als ein Wasserbecken riss und daran befestigte Sprungtürme einstürzten.

Der Europa-Park bereitet für das kommende Jahr die Eröffnung einer neuen Achterbahn im ebenfalls neuen kroatischen Themenbereich vor.

