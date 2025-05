Europa-Park: Über 70 Millionen Euro für Westernstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Europa-Park investiert über 70 Millionen Euro in eine neue Westernstadt am Rande der südbadischen Freizeitanlage. »Das ist ein richtiger großer Schritt«, sagte Parkchef Roland Mack der Deutschen Presse-Agentur bei der offiziellen Eröffnung in Rust. »Es ist ein neuer Themenbereich geworden.«

Den nun »Silver Lake City« genannten Bereich gibt es schon länger. Gäste können dort in Blockhütten und auf Caravanstellplätzen übernachten. Beim Ausbau des Areals entstand unter anderem ein großes Restaurant und eine Bar im Westernstil. Ein Hotel mit über 100 Zimmern soll im kommenden Jahr dazukommen. Auch eine Brauerei ist geplant. »Wir sind noch nicht fertig«, sagte Parkgründer Mack.

Der 1975 gegründete Park hat nach eigenen Angaben jährlich über sechs Millionen Besucherinnen und Besucher. Im laufenden Jahr wird der 50. Geburtstag von Deutschlands größtem Freizeitpark gefeiert. »Wir haben einen guten Start gehabt«, sagte Mack mit Blick auf die Jubiläumssaison. Auch das Wetter habe bisher weitgehend mitgespielt.