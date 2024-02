Aktuell Land

Esslingen und Rems-Murr: Stromausfall bei vielen Haushalten

Zahlreiche Haushalte in den Landkreisen Esslingen und Rems-Murr sind von einem Stromausfall betroffen gewesen. Die durch einen technischen Defekt verursachte Störung wurde am Mittwochmorgen weitgehend behoben, wie Netze BW mitteilte. Der Stromausfall dauerte demnach in Teilen Esslingens und einigen umliegenden Gemeinden rund 50 Minuten. Deizisau, Plochingen und Altbach waren seit dem Morgen weiterhin von Störungen in der Stromversorgung betroffen. Das zuständige Stromnetzunternehmen Netze BW konnte auf Anfrage die Zahl der betroffenen Haushalte zunächst nicht beziffern.