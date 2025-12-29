Ersthelfer retten eingeklemmten Fahrer aus brennendem Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ersthelfer haben einen Autofahrer aus seinem brennenden Fahrzeug gezogen, noch bevor Einsatzkräfte vor Ort waren. Der 31-jährige Fahrer verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Auto und ist frontal gegen einen Baum auf der Landstraße 527 geprallt. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn vom Unfallort auf der Strecke von Mosbach nach Billigheim-Sulzbach (Neckar-Odenwald-Kreis) in eine Spezialklinik.

Die Polizei machte keine Angaben zu seinem aktuellen Gesundheitszustand und hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.