Ersthelfer reanimierten noch: Frau stirbt bei Unfall

Bei einem schweren Autounfall am Bodensee ist eine 28-Jährige getötet worden. Vier Ersthelfer bargen die Frau aus ihrem stark beschädigten Kleinwagen und versuchten, sie zu reanimieren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Doch auch ein Notarzt konnte die Frau nicht mehr retten, sie starb am Dienstagabend an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 34 nahe Radolfzell.