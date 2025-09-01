Ersthelfer löschen Unfallauto und ziehen Fahrer aus Wrack

Bitte aktivieren Sie Javascript

Geistesgegenwärtig haben Autofahrer nach einem schweren Unfall nahe Pforzheim abgebremst, zum Feuerlöscher gegriffen und den demolierten Wagen gelöscht, der sich vor ihren Augen überschlagen und Feuer gefangen hatte. Nach Angaben der Polizei wurden der Unfallfahrer lebensgefährlich verletzt, ein weiterer Insasse des Wagens erlitt schwere Verletzungen.

Der 49 Jahre alte Fahrer hatte in der Nacht auf der Autobahn 8 aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen wurde nach rechts abgewiesen, überschlug sich und landete anschließend wieder auf den Rädern, bevor er anfing zu brennen.

Zu diesem Zeitpunkt soll sich der Fahrer laut einer Polizeisprecherin noch in dem Wagen befunden haben, der Ersthelfer konnte ihn aber schnell retten. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der 55 Jahre alte Beifahrer wurde mit einem Rettungswagen ebenfalls in eine Klinik gebracht.