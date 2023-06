Aktuell Land

Erstes Basketball-Finale zwischen Bonn und Ulm

Im Überraschungsfinale der Basketball-Bundesliga kommt es an diesem Freitag zum ersten Duell zwischen den Telekom Baskets Bonn und ratiopharm Ulm. Ab 20.30 Uhr (Magentasport) haben die zu Hause in dieser Saison in der Liga noch ungeschlagenen Bonner zunächst Heimrecht. Die Telekom Baskets gehen als Favorit in die Serie, sind aber gewarnt. Schließlich hat Ulm in den Playoffs nacheinander Titelverteidiger Alba Berlin und Bayern München ausgeschaltet.