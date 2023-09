Aktuell Land

Erste Solaranlage im Weinberg schützt Reben vor Extremwetter

Der Energieversorger Badenova hat die nach eigenen Angaben deutschlandweit erste Solaranlage in einem Weinberg präsentiert. Der Überbau des Areals mit Photovoltaikmodulen schütze Reben vor Starkregen, Hagel und Sonnenbrand, sagte Vorstand Heinz Werner Hölscher am Donnerstag in der Weinbaugemeinde Freiburg-Munzingen.