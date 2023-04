Erste heimische Erdbeeren in Supermärkten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die diesjährige Erdbeersaison verspricht aus Sicht der Anbaubetriebe viele süße Früchte. Geerntet wird zum Saisonstart in Folientunneln, in denen die roten Beeren schon etwas früher reifen können, wie eine Sprecherin des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) sagte. Die sonnigen Ostertage hätten für einen Wachstumsschub bei Erdbeerpflanzen gesorgt, so dass in Süddeutschland die ersten Erdbeeren an diesem Wochenende geerntet werden könnten. Ab Mai kommen die Früchte dann auch aus dem Freiland.

»Es sieht nach einem guten Erdbeerjahr aus, da die Erdbeerpflanzen im Tunnel wie im Freiland gut dastehen«, sagte VSSE-Vorstand Simon Schumacher. Die Startbedingungen für die Saison seien in ganz Deutschland gut. »Wir werden mit vielen leckeren Früchten rechnen können«, resümierte auch Erdbeer-Anbauberater Christof Steegmüller.

Im vergangenen Jahr bauten in Baden-Württemberg nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 460 Betriebe Erdbeeren an mit einem Ertrag von rund 23.660 Tonnen. In Bayern waren es 260 Betriebe, die rund 9917 Tonnen Erdbeeren ernten konnten. Zahlen des Konsumforschungsunternehmens GfK zufolge kaufte ein Haushalt im vergangenen Jahr durchschnittlich 4,34 Kilo Erdbeeren, mehr als die Hälfte davon kam aus Deutschland.

