Erste Entwarnung nach größerem Polizeieinsatz in Pfedelbach

Nach einem größeren Einsatz in Pfedelbach im Hohenlohekreis hat die Polizei vorsichtig Entwarnung gegeben. Man habe die meisten Einsatzkräfte abziehen können, teilte die Polizei Heilbronn auf der Plattform X mit. Auch die Straßensperrungen seien aufgehoben worden.

Der Einsatz spiele sich in einem Gebäude ab, hatte eine Polizeisprecherin mitgeteilt. Eine akute Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden. Weitere Details nannte die Sprecherin zunächst nicht.

Wegen des Einsatzes waren mehrere Straßen gesperrt worden, die Polizei bat darum, das Gebiet weiträumig zu umfahren.