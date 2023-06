Aktuell Land

Erste Bands auf dem »Southside«: Festival hat begonnen

Mit den ersten Band-Auftritten und einem Sonne-Wolken-Mix hat am Freitag das »Southside«-Festival in Neuhausen ob Eck begonnen. Die ersten Fans versammelten sich am Nachmittag vor den Bühnen. Zum Auftakt werden Chartstürmer wie Nina Chuba (»Wildberry Lillet«) und Clueso (»Gute Musik«) erwartet. Zu den Headlinern am ersten Festival-Tag gehören auch Placebo und die Ärzte. Drei Tage Musik, Tanz und Party stehen für die Camper auf dem Programm. Mehr als 60.000 Musikfans werden bis Sonntag auf dem ehemaligen Militärflugplatz im Kreis Tuttlingen erwartet.