Erst Sonne, dann kälter und Wolken im Südwesten

Nach trübem und zähem Nebel setzt sich am Freitag laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zeitweise die Sonne in Baden-Württemberg durch. Die Tieflagen jedoch habe der Hochnebel im Griff. Es soll trocken bleiben bei Temperaturen zwischen minus ein und plus acht Grad. Auf der Ostalb und an der Donau herrscht Dauerfrost.

In der Nacht zum Samstag erwartet der DWD Schnee im Schwarzwald, der vom Süden her aufzieht. Im Oberrheingraben fällt Niederschlag in Form von Schneeregen beziehungsweise Regen. Am Tag setzt sich dann wieder vereinzelt die Sonne durch. Die Temperaturen sind gleichbleibend zwischen minus ein und plus acht Grad.

Mit den Temperaturen geht es am Sonntag dann etwas runter: Zwischen minus ein und plus fünf Grad erwartet der DWD nur noch. Die Sonne lässt sich wohl nicht blicken. Das bedeutet laut dem DWD viele Wolken und trübe Aussichten.