Erst Grillwurst, dann Hagelkorn? Wetter dreht auf

Auch heute kann es in Baden-Württemberg wieder gewittern. (Archivbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wer vielleicht gerade noch die Sonne genießt, am Badestrand oder im Garten grillt, sollte sich nicht zu früh freuen: In weiten Teilen Baden-Württembergs wird es nach Überzeugung der Wetterexperten am Wochenende noch hageln, donnern, blitzen und regnen. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen dürfte vor allem der Sonntag vielerorts wenig entspannt werden.

Nach schwülheißem Start mit Temperaturen von bis zu 35 Grad rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Nachmittag vor allem auf der Alb und in Oberschwaben mit einzelnen kräftigen Gewittern.

Hagelkörner so groß wie kleine Kirschen möglich

In der Nacht könnten die Temperaturen an Rhein und Neckar vielerorts etwas über 20 Grad liegen - das gilt dann als Tropennacht. Während dieser klingen die Gewitter zwar zunächst etwas ab, setzen dann aber laut DWD am frühen Sonntag zusammen mit Regen wieder ein und nehmen im Laufe des Tages zu.

Der DWD erwartet nach eigenen Angaben zudem stellenweise heftigen Starkregen mit Mengen um 40 Liter pro Quadratmeter. »Das hat man schnell bei einer solchen Wetterlage«, sagte ein DWD-Meteorologe. Auch Hagelkörner mit bis zu drei Zentimetern Durchmesser - das ist etwa so groß wie eine kleine Kirsche - und schweren Sturmböen bis 100 Kilometern pro Stunde seien möglich.

In der Nacht zu Montag soll sich das Wetter nach weiteren kräftigen Schauern und Gewittern wieder beruhigen. Der Montag wird laut DWD dann sonnig mit Höchstwerten zwischen 20 Grad im Bergland und 26 Grad zwischen Mannheim und Karlsruhe.