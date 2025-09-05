Erst Gewitter, dann Spätsommer: Bis zu 30 Grad am Wochenende

Bitte aktivieren Sie Javascript

Schauer und starke Gewitter prägen nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst das Wetter in Baden-Württemberg. Vor allem im Südosten des Landes werde am Freitag viel Regen erwartet, berichtete der DWD. Vereinzelt soll es gewittern und stürmen.

Dann werde sich die Lage allerdings beruhigen, zum Abend solle es freundlicher werden. Die Temperaturen erreichen demnach höchstens 22 Grad Celsius. Bei Gewittern kann der Wind laut Vorhersage stürmisch auffrischen.

Am Wochenende erwarten die Meteorologen dann ein angenehmes Spätsommerwetter. Das Thermometer könne mancherorts bis zu 25 Grad anzeigen. Am Samstag soll es nur schwachen Wind geben.

Hitze am Sonntag möglich

Am Sonntag dürfte es noch wärmer werden. »Vielleicht wird die 30-Grad-Marke geknackt«, hieß es beim DWD in Stuttgart. Am Abend könne es dann schon wieder Gewitter geben. Vom Montag an werde eher unbeständiges Wetter erwartet, mit Regen und Gewittern bei bis zu 26 Grad.

Am Donnerstagabend hatte der DWD mit einer zeitlichen Begrenzung vor schweren Gewittern mit Hagel und Starkregen im Südosten des Landes gewarnt.