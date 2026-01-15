Erst Frühlingsgefühle in Südbaden, dann wieder trüb

Bitte aktivieren Sie Javascript

Erst Regenschirm, dann Sonnenbrille: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet im Südwesten mit einem wechselhaften Start in den Tag, bevor es zumindest in Teilen des Landes gegen Mittag sogar regelrecht frühlingshaft wird.

Der Vorhersage zufolge beginnt der Tag meist stark bewölkt, teils fällt noch Regen. Der soll aber im Laufe des Tages abziehen und danach lockert es den Meteorologen zufolge zunehmend auf in Baden-Württemberg. Dann zeigt sich im Südwesten die Sonne - und in Südbaden wird es sogar frühlingshaft mild. Rund um den Kaiserstuhl rechnet der DWD mit Temperaturen von bis zu 15 Grad, an der Donau bleibt es dagegen bei rund 7 Grad.

Nebel in der Nacht zum Freitag

In der Nacht zum Freitag kann sich laut DWD mancherorts Nebel bilden. Die Temperaturen gehen deutlich zurück: Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und minus 4 Grad. Insgesamt sei also mit einer teils empfindlich kühlen Nacht zu rechnen.

Am Freitag ist es der Prognose zufolge teils wolkig und teils sonnig, Regen soll keiner fallen. In Ulm bleibt es mit 5 Grad eher kühl, am südlichen Oberrhein wird es mit 13 Grad noch einmal mild.

Das Wochenende startet trüb, verbreitet gibt es Nebel und Hochnebel. Chancen auf Sonnenschein gibt es dem DWD zufolge vor allem in höheren Lagen von Schwarzwald und Schwäbischer Alb sowie später auch im Großraum Stuttgart. Die Temperaturen dürften etwas niedriger ausfallen: zwischen 0 Grad an der Donau und 8 Grad im Markgräfler Land.