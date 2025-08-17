Erst überzeugend, dann patzend: Jaquez mit bitterem Auftritt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Erst ein Gewinner der Vorbereitung, dann ein ganz bitterer Neustart im Supercup gegen die Münchner Topstars um Harry Kane: Als Hoffnungsträger für eine stabilere Defensive beim VfB Stuttgart hat der junge Schweizer Luca Jaquez einen unglücklichen Pflichtspielauftakt in die neue Saison erlebt. Beim 1:2 gegen den FC Bayern war sein Patzer mitentscheidend dafür, dass der DFB-Pokalsieger den erhofften Titel verpasste.

»Er spielt nun mal in der letzten Linie und wenn dann so ein unglücklicher Fehler passiert, dann…«, sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Dann könne eben ein Gegentor fallen.

Erst recht, wenn der Gegner Bayern München heißt und der abgezockte Fußball-Star Kane an den Ball kommt. Jaquez hatte dem englischen Torjäger den Ball bei einem Abwehrversuch unabsichtlich vor die Füße gelegt, statt zu klären. So leitete er die Niederlage mit ein. »Daraus wird er lernen«, so Wohlgemuth und machte dem Innenverteidiger »keinen allzu großen Vorwurf«.

»Junger Bursche« mit Zukunft?

Zuvor hatte der 22-Jährige in der Vorbereitung VfB-Trainer Sebastian Hoeneß überzeugt und dem noch drei Jahre jüngeren Finn Jeltsch den Rang abgelaufen. Der Schweizer Jaquez war wie Jeltsch im vergangenen Winter zum VfB gewechselt und hatte sich zunächst hinten anstellen müssen.

»Er hat die Nase vorn«, lautete die Bilanz von Hoeneß - vor dem Supercup - und lobte den Abwehrspieler für seine »natürliche Aggressivität«. Jaquez könne »mit beiden Beinen aufbauen« und sei »ein junger Bursche«, der noch weitere Entwicklungsschritte gehen werde.

Die könnten für das nächste Duell mit Kane und Co. hilfreich sein. Nun steht aber am Samstag erst einmal der Bundesliga-Auftakt beim 1. FC Union Berlin an - und eben nicht gegen die Klasse der Bayern.

Luca Jaquez wehrt sich gegen Bayerns 70-Millionen-Euro-Zugang Luis Díaz. Foto: Tom Weller/DPA