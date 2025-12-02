Erneute Undav-Show? VfB-Stürmer will erstes Pokal-Tor

Deniz Undav traf bei der Niederlage in Hamburg zum zwischenzeitlichen 1:1 - nun will er auch im DFB-Pokal jubeln. (Archivbild)

Aus der Startelf-Garantie für Torjäger Deniz Undav machte Sebastian Hoeneß kein Geheimnis. Im DFB-Pokal-Achtelfinale beim VfL Bochum soll der Stürmer am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD und Sky) erneut von sich reden machen - diesmal wieder mehr im positiven Sinne. Auf dem angestrebten Weg zum erneuten Final-Auftritt in Berlin ist der 29-Jährige in seiner Topform für den Titelverteidiger unverzichtbar.

»Er wird spielen. Es ist ein K.o.-Spiel«, stellte VfB-Trainer Hoeneß klar. »Er hat in Hamburg länger gespielt als geplant. Aber er hat auch keine 90 Minuten gespielt und hat mir bestätigt, dass er sich gut fühlt.«

Gründe, Undav anders als beim 1:2 in Hamburg von Anfang an spielen zu lassen, gibt es einige. Daran ändert auch die völlig missglückte Absprache vor der Freistoß-Variante nichts, die am Sonntag dazu geführt hatte, dass der VfB nicht mit dem erhofften guten Gefühl nach Bochum reist.

VfB arbeitet HSV-Ärger auf

»Der Ärger war groß«, sagte Hoeneß über die Niederlage beim HSV. »Aber wir haben es schon an dem Abend gemeinsam aufgearbeitet. Es war allen klar, dass es denkbar schlecht gelaufen ist. Das hatten wir zu akzeptieren. Das Entscheidende ist immer, dass du daraus lernst. Insbesondere mit Ball war unser Spiel nicht so, wie es sein muss.«

Die Szene mit der völlig daneben gegangenen Freistoß-Variante sei »gar nicht mehr« thematisiert worden, so Hoeneß. »Da gab es nicht mehr viel zu besprechen.«

Undav hatte das Missgeschick auf seine Kappe genommen. Statt einer eigenen Torchance hatte die Standardsituation zum für den VfB folgenschweren Konter und zum 1:2 geführt. So stand Undav wieder im Fokus - und dass nicht nur durch seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1. Seit Wochen macht er von sich reden, insbesondere weil er beeindruckend zuverlässig trifft.

Undavs Pokal-Statistik noch blank

Sechs Liga-Tore nacheinander hat Undav mittlerweile erzielt und kann sich damit einen Vereinsrekord gutschreiben lassen. Als Doppelpacker hatte er die Schwaben zuvor gegen Augsburg zum Sieg geführt (3:2), beim wilden 3:3 bei Borussia Dortmund als Dreifach-Torschütze in Gerd-Müller-Manier herausgeragt. Mit sieben Toren in dieser Bundesliga-Saison ist er der erfolgreichste VfB-Torschütze. Eine andere Statistik ist dagegen noch blank. In den vorherigen zwei DFB-Pokalrunden der Saison traf Undav noch nicht.

Undav steht beim VfB seit Wochen im Fokus, nun will er seine Topform in Bochum beweisen. (Archivbild) Foto: Tom Weller/DPA

In Bochum soll sich das nun ändern. Hoeneß erwartet beim Zweitliga-12. einen »Pokalfight«, wie er sagte. »Seit Uwe Rösler im Amt ist, sind die Bochumer an der Spitze der Liga«, erklärte der Coach. Der VfL habe »eine Mischung aus erfahrenen Spielern und wirklich talentierten Spielern. Und mit Uwe Rösler einen, der wirklich ein Momentum aufgebaut hat. Sie werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Dafür sind sie gut.«

Offensivkollegen fraglich - und bittere Nachricht für Zagadou

Undav ist derzeit für den Erstliga-Sechsten VfB auch deswegen immens wichtig, weil sein Konkurrent Ermedin Demirovic weiterhin verletzt ausfällt. Auch Tiago Tomás kann ihn in Bochum kaum ersetzen, sein Einsatz ist wegen einer Oberschenkelprellung ebenso noch offen wie der von Chris Führich (muskuläre Probleme). Schlechte Nachrichten müssen die Schwaben in der Defensive verdauen: Dauer-Pechvogel Dan-Axel Zagadou und Luca Jaquez werden mit Muskelverletzungen bis ins neue Jahr hinein fehlen.

Er müsse schauen, dass er weiter gut rotiere, meinte Hoeneß angesichts der Dreifach-Belastung aus DFB-Pokal, Europapokal - und Bundesliga. Dort geht es am Samstag gegen den FC Bayern.