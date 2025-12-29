Erneut tote Tiere gefunden – war es ein Wolf?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Fund von zwei toten Schafen im Landkreis Freudenstadt prüfen Experten, ob ein Wolf sie getötet hat. »Ein Wolf als Verursacher kann zum aktuellen Zeitpunkt weder bestätigt noch ausgeschlossen werden«, teilte das Umweltministerium mit. Die Schafe wurden in der Gemeinde Seewald entdeckt. Von den Tieren seien Proben genommen worden.

Erst vor wenigen Tagen wurden zwei gerissene Ziegen bei Forbach rund 20 Kilometer entfernt gefunden. Auch dort wird ermittelt, ob ein Wolf dafür verantwortlich ist.