Erneut tote Tiere gefunden – war es ein Wolf?

Wieder werden im Schwarzwald tote Tiere gefunden. Und wieder besteht die Möglichkeit, dass ein Wolf sie gerissen hat. Die Ermittlungen laufen.

Wolf
Ist ein Wolf für die toten Tiere im Schwarzwald verantwortlich? (Symbolbild) Foto: Armin Weigel/DPA
Ist ein Wolf für die toten Tiere im Schwarzwald verantwortlich? (Symbolbild)
Foto: Armin Weigel/DPA

Nach dem Fund von zwei toten Schafen im Landkreis Freudenstadt prüfen Experten, ob ein Wolf sie getötet hat. »Ein Wolf als Verursacher kann zum aktuellen Zeitpunkt weder bestätigt noch ausgeschlossen werden«, teilte das Umweltministerium mit. Die Schafe wurden in der Gemeinde Seewald entdeckt. Von den Tieren seien Proben genommen worden.

Erst vor wenigen Tagen wurden zwei gerissene Ziegen bei Forbach rund 20 Kilometer entfernt gefunden. Auch dort wird ermittelt, ob ein Wolf dafür verantwortlich ist.

