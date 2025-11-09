Erneut K.-o.-Tropfen bei Veranstaltung in Stuttgart?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf einem Motorsport-Event in Stuttgart sind mehrere Menschen verletzt worden. Es besteht der Verdacht, dass ihnen K.-o.-Tropfen verabreicht wurden, wie die Polizei mitteilte. Drei Besucher wurden nach der Veranstaltung in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in der Nacht zum Sonntag ärztlich behandelt, weil sie über Unwohlsein, Ohnmacht und Schwindel klagten. Die Ergebnisse der Blut- und Urinproben stehen noch aus. Die Polizei sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten.

Verdachtsfälle von K.-o.-Tropfen auch auf Halloween Party

Erst vor einer Woche hatte es nach einer Halloween-Party in Stuttgart ebenfalls den Verdacht gegeben, dass K.-o.-Tropfen verabreicht wurden. Mehrere Partygäste fühlten sich demnach unwohl oder brachen zusammen. Die Polizei entnahm auch hier Blut- und Urinproben. Die Ergebnisse stehen nach Angaben einer Sprecherin noch aus.