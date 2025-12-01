Erneut Brand auf Weingut in Gottenheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf einem Weingut in Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist in der Nacht auf Samstag erneut ein Feuer ausgebrochen. Erst am Sonntag zuvor war dort beim Brand einer Scheune ein Schaden in Millionenhöhe entstanden, wie die Polizei mitteilte. In beiden Fällen gehen die Ermittler von Brandstiftung aus.

Verletzt wurde beim jüngsten Brand niemand. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Nun bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden. Die Ermittlungen dauern an.