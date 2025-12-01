Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Erneut Brand auf Weingut in Gottenheim

Zum zweiten Mal bricht auf einem Weingut ein Feuer aus. Der Schaden des ersten Brandes liegt im Millionenbereich. Die Ermittler vermuten Brandstiftung.

Feuerwehr
Die Feuerwehrleute verhinderten am Samstag Schlimmeres. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Die Feuerwehrleute verhinderten am Samstag Schlimmeres. (Symbolbild)
Foto: Marijan Murat/DPA

Auf einem Weingut in Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist in der Nacht auf Samstag erneut ein Feuer ausgebrochen. Erst am Sonntag zuvor war dort beim Brand einer Scheune ein Schaden in Millionenhöhe entstanden, wie die Polizei mitteilte. In beiden Fällen gehen die Ermittler von Brandstiftung aus.

Verletzt wurde beim jüngsten Brand niemand. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Nun bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

© dpa-infocom, dpa:251201-930-366783/1