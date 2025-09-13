Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Ermittlungen nach tödlichem Parkplatz-Streit dauern an

Ein zwölfjähriges Kind stirbt nach einem Streit auf einem Parkplatz. Was waren die Hintergründe des Geschehens? Die Ermittler halten sich am Wochenende bedeckt.

18-Jähriger fährt Kind nach Streit mit Auto an
Nach dem tödlichen Geschehen sind noch viele Fragen offen. Foto: Marijan Murat/DPA
Nach dem tödlichen Geschehen sind noch viele Fragen offen.
Foto: Marijan Murat/DPA

Zwei Tage nach dem Parkplatz-Streit mit einem toten Zwölfjährigen im Norden Baden-Württembergs sind die genauen Hintergründe noch unklar. Viele Fragen sind offen. Die Polizei gibt sich bedeckt. Zum Stand der Ermittlungen sagte ein Sprecher am Samstag nichts. Der Betrieb in den Einkaufsmärkten am Parkplatz lief am Samstag normal weiter.

Ein 18-Jähriger soll den Jungen am Donnerstagabend in der kleinen Gemeinde Niedernhall nach einem Streit auf dem Parkplatz mit dem Auto verfolgt und absichtlich auf seinem Fahrrad angefahren haben. Das Kind starb noch vor Ort. Gegen den Heranwachsenden wurde Haftbefehl wegen Totschlags erlassen.

© dpa-infocom, dpa:250913-930-32253/5