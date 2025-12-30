Ermittlungen nach Explosion bei Feuerwerksvorbereitungen

Bei den Vorbereitungen auf ein Feuerwerk ist ein Mann am Auge verletzt worden.

Nachdem ein Mitarbeiter einer Pyrotechnikfirma beim Vorbereiten eines Feuerwerks schwer verletzt worden ist, dauern die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen des Vorfalls weiter an. Am Vormittag nach dem Unglück seien Ermittler an der Lagerhalle, wie eine Polizeisprecherin sagte.

In der Nacht war ein 38-Jähriger durch die Explosion einer Kugelbombe schwer am Auge verletzt worden. Er habe mit dem Sprengkörper in einer Lagerhalle in Frickingen nördlich des Bodensees hantiert, so die Polizei.

Weitere Kugelbombe explodiert

Die Explosion der ersten Kugelbombe löste eine Kettenreaktion aus. Zunächst entflammte ein Karton, den Mitarbeiter der Firma ins Freie bringen und löschen konnten. Dabei entzündete sich jedoch eine weitere Kugelbombe, deren Funke den Balkon eines Hauses in Brand setzte. Anwohner konnten den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen.

Der Verletzte wurde in eine Augenklinik in Ulm eingeliefert. Ob das geplante Feuerwerk in Heiligenberg an Silvester stattfinden kann, war nicht bekannt.