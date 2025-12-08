Ermittlungen gegen Busfahrer nach Streit mit junger Mutter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Knapp eine Woche, nachdem eine Mutter in Rheinau (Ortenaukreis) einen Busfahrer attackiert haben soll, wird nun auch gegen den Fahrer wegen Körperverletzung ermittelt. Während zunächst vor allem die 22-Jährige im Fokus stand, gebe es nach Auswertung des Bildmaterials Hinweise, dass der Mann zur Entstehung der Auseinandersetzung beigetragen habe, teilte die Polizei mit.

Auslöser des Vorfalls soll die vorangegangene Fahrweise des Mannes gewesen sein. Laut Polizei war die Frau am Dienstagabend in Kehl mit zwei Begleiterinnen und mehreren Kinderwagen in den Linienbus gestiegen. Die Gruppe habe sich auf normale Plätze gesetzt – nicht auf die vorgesehenen Stellflächen für Kinderwagen. In einer Kurve sei dann ein Wagen umgekippt. Kinder hatten sich Polizeiangaben nach zu diesem Zeitpunkt nicht darin befunden. Ersten Zeugenaussagen zufolge sei der Fahrer zumindest in den Kurven sehr zügig unterwegs gewesen.

Streit eskaliert an Endhaltestelle

Rund 40 Minuten später soll die Frau den Fahrer an der Endhaltestelle zur Rede gestellt haben. Die darauffolgende gewalttätige Auseinandersetzung sei, anders als zuvor angenommen, nicht gänzlich unvermittelt von der jungen Mutter ausgegangen, teilte die Polizei mit. Der Busfahrer sei im Gesicht verletzt worden. Sein Hemd sei zerrissen und mehrere Goldketten seien beschädigt worden. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen.