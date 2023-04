Aktuell Land

Ermittler: Streit vor tödlichem Brand in Gernsbach

Vor dem verheerenden Hausbrand mit drei Toten in Gernsbach (Kreis Rastatt) hat es Ermittlern zufolge einen Streit zwischen mehreren Bewohnern gegeben. Die Auseinandersetzung zwischen einem Mann und zwei Frauen wurde in der Nacht zum Donnerstag auch auf der Straße ausgetragen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.